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Коллинз обыграла Ван Уйтванк и вышла в полуфинал турнира в Линце

17:53
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Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз победила бельгийку Элисон Ван Уйтванк (7:5, 6:3) в матче 1/4 финала турнира WTA в Линце (Австрия).

В полуфинале американка сыграет с победительницей пары Ван Синьюй (Китай, Q) — Элисон Риске (США, 8).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 3) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 7:5, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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