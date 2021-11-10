Коллинз обыграла Ван Уйтванк и вышла в полуфинал турнира в Линце
17:53
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз победила бельгийку Элисон Ван Уйтванк (7:5, 6:3) в матче 1/4 финала турнира WTA в Линце (Австрия).
В полуфинале американка сыграет с победительницей пары Ван Синьюй (Китай, Q) — Элисон Риске (США, 8).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США, 3) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — 7:5, 6:3
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