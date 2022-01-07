Рахимова уступила Ли в четвертьфинале турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от американки Энн Ли в матче 1/4 финала турнира WTA в Мельбурне.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу американки.

Таким образом, Ли прошла в полуфинал турнира, где встретится с белорусской теннисисткой Александрой Соснович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Энн Ли (США, 7) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:1, 7:5

Следующий соперник

Александра Соснович (Белоруссия, Q)