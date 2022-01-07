Рахимова уступила Ли в четвертьфинале турнира в Мельбурне
10:30
Российская теннисистка Камилла Рахимова потерпела поражение от американки Энн Ли в матче 1/4 финала турнира WTA в Мельбурне.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу американки.
Таким образом, Ли прошла в полуфинал турнира, где встретится с белорусской теннисисткой Александрой Соснович.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 2
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Энн Ли (США, 7) — Камилла Рахимова (Россия, Q) — 6:1, 7:5
Следующий соперник
Александра Соснович (Белоруссия, Q)
Читайте также
Трагедия или шанс проверить резерв? Коронавирус Латыпова — не повод забывать про первый этап Кубка мира в году
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю