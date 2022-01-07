Касаткина обыграла Парризас-Диас и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила испанку Нурию Парризас-Диас (7:5, 6:1) в 1/4 финала турнира WTA в Мельбурне-2 (Австралия).

Игра продолжалась один час и 35 минут. В полуфинале Касаткина сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 3) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 7:5, 6:1