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Касаткина обыграла Парризас-Диас и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне

07:20
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Российская теннисистка Дарья Касаткина победила испанку Нурию Парризас-Диас (7:5, 6:1) в 1/4 финала турнира WTA в Мельбурне-2 (Австралия).

Игра продолжалась один час и 35 минут. В полуфинале Касаткина сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Melbourne Summer Set 2

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 3) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 7:5, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора
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