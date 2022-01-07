Касаткина обыграла Парризас-Диас и вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
07:20
Российская теннисистка Дарья Касаткина победила испанку Нурию Парризас-Диас (7:5, 6:1) в 1/4 финала турнира WTA в Мельбурне-2 (Австралия).
Игра продолжалась один час и 35 минут. В полуфинале Касаткина сыграет с американкой Амандой Анисимовой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Melbourne Summer Set 2
Призовой фонд 239 477 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия, 3) — Нурия Парризас-Диас (Испания) — 7:5, 6:1
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