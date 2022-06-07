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Сегодня, 15:49

Калинская сыграет с Бенчич во втором круге турнира в Хертогенбосе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская узнала свою соперницу по второму кругу турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

Калинская сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая обыграла американку Мэдисон Бренгл в первом круге — 6:4, 6:3.

Матч Калинской и Бенчич запланирован на 8 июня.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:4, 6:3

Теннис
Анна Калинская
Белинда Бенчич
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