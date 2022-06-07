Калинская сыграет с Бенчич во втором круге турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Анна Калинская узнала свою соперницу по второму кругу турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).
Калинская сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая обыграла американку Мэдисон Бренгл в первом круге — 6:4, 6:3.
Матч Калинской и Бенчич запланирован на 8 июня.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:4, 6:3
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