Калинская сыграет с Бенчич во втором круге турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Анна Калинская узнала свою соперницу по второму кругу турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

Калинская сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая обыграла американку Мэдисон Бренгл в первом круге — 6:4, 6:3.

Матч Калинской и Бенчич запланирован на 8 июня.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:4, 6:3