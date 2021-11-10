Радукану: «Буду рада работать с Бельцем на протяжении всего предсезонного периода и в следующем году»

Британская теннисистка Эмма Радукану поделилась впечатлениями от работы с немецким тренером Торбеном Бельцем.

«Безусловно, работать с таким опытным тренером — это большая честь. Я определенно очень рада буду работать с ним на протяжении всего предсезонного периода и в следующем году. Кроме того, он действительно позитивный, жизнерадостный парень, который привносит крутую энергию в команду, и я думаю, что это также важно, когда вы путешествуете в течение долгого времени в туре», — приводит слова Радукану Reuters.

18-летняя британка сенсационно победила на US Open-2021. После этого она объявила о желании сменить тренера, так как ей понадобился более опытный специалист.