Кудерметова переиграла Калинину на турнире в Линце
01:03
Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу во втором круге турнира в Линце. В трех сетах она выиграла у украинки Ангелины Калининой.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 4) — Ангелина Калинина (Украина) — 4:6, 6:4, 6:2
Следующий соперник
Жаклин Кристьян (Румыния, LL)
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