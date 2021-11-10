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Кудерметова переиграла Калинину на турнире в Линце

01:03

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу во втором круге турнира в Линце. В трех сетах она выиграла у украинки Ангелины Калининой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 4) — Ангелина Калинина (Украина) — 4:6, 6:4, 6:2


Следующий соперник
Жаклин Кристьян (Румыния, LL)

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Евгений Козинов все материалы автора
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