Кудерметова переиграла Калинину на турнире в Линце

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу во втором круге турнира в Линце. В трех сетах она выиграла у украинки Ангелины Калининой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 4) — Ангелина Калинина (Украина) — 4:6, 6:4, 6:2



Следующий соперник

Жаклин Кристьян (Румыния, LL)