Путинцева в паре с Кенин вышли в четвертьфинал турнира в Торонто

Американка София Кенин и Юлия Путинцева из Казахстана одержали победу во втором круге турнира в Торонто в парном разряде. В трех сетах они обыграли Людмилу Киченок и Елену Остапенко — 1:6, 6:1, 10:4.

Следующими соперницами Кенин и Путинцевой будут Мэдисон Кис и Саня Мирза.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

София Кенин/Юлия Путинцева (США/Казахстан) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 6) — 1:6, 6:1, 10:4