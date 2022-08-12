Кудерметова вспомнила, о чем говорила ей Шарапова при встрече

Вторая ракетка России Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» поделилась воспоминаниями о тренировках в Америке и встрече с Марией Шараповой.

— Вы какое-то время занимались в Штатах в команде Марии Шараповой. Как туда попали, сколько времени это продолжалось и какие воспоминания у вас остались?

— Не то чтобы долго тренировалась в Америке... Когда мне было лет 15-16, у меня был контракт с Nike, и у них была линейка Шараповой. Туда входило пять-шесть девочек. Нам предоставляли одежду из ее коллекции. А тренировалась где-то в течение месяца в Академии Боллетьери. Приезжала туда вместе с мамой и Сергеем, с которым тогда уже начали работать. То есть базировалась там, но работала со своим тренером.

— А с самой Шараповой пересекались?

— Один раз. Это было в Москве, когда она приезжала играть на Кубок федерации. Мой агент написал, чтобы подъезжала, а я спросила: «Можно ракетку взять, поиграть с ней?» — «Нет, у нее очень мало времени. Только фото». Приезжаю, красиво одетая, а Мария говорит: «Ты с ракеткой?» — «Нет, мне сказали, что у вас не будет возможности со мной поиграть». — «Надо было взять!» В общем, мы сфотографировались, обменялись парой слов, и я, воодушевленная, поехала домой.

— Что она сказала?

— Пожелала удачи, сказала, что я высокая для своего возраста. Была очень добра ко мне.