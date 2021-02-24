Путинцева вылетела во втором круге турнира в Аделаиде от 292-й «ракетки» мира

Австралийка Сторм Сандерс в матче 2-го круга турнира в Аделаиде (Австралия) 24 февраля в трех сетах обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:4, 5:7, 6:1. Соперницы провели на корте два часа и 20 минут.

Накануне турнира в Австралии Путинцева занимала 28-е место в рейтинге WTA, а ее соперница — 292-е.

В 1/4 финала Сандерс будет противостоять швейцарка Белинда Бенчич, которая обыграла японку Мисаки Дои.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сторм Сандерс (Австралия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 7) — 6:4, 5:7, 6:1