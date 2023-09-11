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Сегодня, 12:53

Путинцева победила Шнайдер и встретится с Савиных во втором круге турнира в Осаке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA в Осаке (Япония).

В первом круге спортсменка обыграла россиянку Диану Шнайдер в двух сетах — 6:2, 6:3.

Соперницей Путинцевой во втором круге станет еще одна представительница России, Валерия Савиных.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Юлия Путинцева (Казахстан, 6) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:2, 6:3

Теннис
Валерия Савиных
Диана Шнайдер
Юлия Путинцева
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