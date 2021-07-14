Калинская и Сизикова не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Будапеште
20:58
Румынская теннисистка Ирина Мария Бара и испанка Сара Эррани одержали победу над россиянками Анной Калинской и Яной Сизиковой (7:6 (7:5), 6:4) в матче четвертьфинала турнира в Будапеште (Венгрия).
Продолжительность встречи составила 1 час и 46 минут.
Мария Бара и Эррани сыграют в полуфинале турнира с победителями пары: Анна Боднарь/Далма Галфи — Михаэла Бузарнеску/Фанни Столлар.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Ирина Мария Бара/Сара Эррани (Румыния/Италия) — Анна Калинская/Яна Сизикова (Россия, 1) — 7:6 (7:5), 6:4
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