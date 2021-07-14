Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Калинская и Сизикова не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Будапеште

20:58
Теги:

Румынская теннисистка Ирина Мария Бара и испанка Сара Эррани одержали победу над россиянками Анной Калинской и Яной Сизиковой (7:6 (7:5), 6:4) в матче четвертьфинала турнира в Будапеште (Венгрия).

Продолжительность встречи составила 1 час и 46 минут.

Мария Бара и Эррани сыграют в полуфинале турнира с победителями пары: Анна Боднарь/Далма Галфи — Михаэла Бузарнеску/Фанни Столлар.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина Мария Бара/Сара Эррани (Румыния/Италия) — Анна Калинская/Яна Сизикова (Россия, 1) — 7:6 (7:5), 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Рубин» — «Спартак»: Деспотович сфолил, пенальти назначен правильно
Зачем брат выкинул с седьмого этажа новорожденную в Москве
МЧС объявило о надвигающейся на Москву грозе
Подозреваемый в драке в Кузьминках устроил скандал в отделе полиции
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд