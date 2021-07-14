Калинская и Сизикова не смогли выйти в полуфинал парного турнира в Будапеште

Румынская теннисистка Ирина Мария Бара и испанка Сара Эррани одержали победу над россиянками Анной Калинской и Яной Сизиковой (7:6 (7:5), 6:4) в матче четвертьфинала турнира в Будапеште (Венгрия).

Продолжительность встречи составила 1 час и 46 минут.

Мария Бара и Эррани сыграют в полуфинале турнира с победителями пары: Анна Боднарь/Далма Галфи — Михаэла Бузарнеску/Фанни Столлар.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Ирина Мария Бара/Сара Эррани (Румыния/Италия) — Анна Калинская/Яна Сизикова (Россия, 1) — 7:6 (7:5), 6:4