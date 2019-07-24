Россиянка Анастасия Потапова рассказала, что ей сложно выступать на турнире в Юрмале. Спортсменка отметила, что до этого играла при других условиях.

– Мне сложно выступать здесь, в Юрмале, потому что до этого я играла в других условиях: на других кортах, на другой высоте над уровнем моря, при другой погоде, – приводит пресс-служба WTA cлова Потаповой. – Здесь не так влажно, условия быстрее и мячи тяжелее. Но я стараюсь проводить розыгрыш за розыгрышем и адаптироваться.

Потапова сыграет во втором круге с латвийкой Диана Марцинкевич.