Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:07

Потапова проиграла в первом круге турнира в Монтеррее

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Монтеррее. В двух сетах она проиграла украинке Элине Свитолиной — 2:6, 1:6.

Следующей соперницей Свитолиной будет Виктория Томова из Болгарии.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) — Мэдисон Кис (США, 3) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3

Нурия Паррисас-Диас (Испания, 6) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 6:1

Теннис
Анастасия Потапова
Элина Свитолина
0
Читайте также
Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы
«Так российский футбол еще никто не уничтожал»: что произошло после того, как ФИФА отлучила Россию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панова и Никулеску проиграли в первом круге парного разряда турнира в Лионе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости