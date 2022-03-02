Потапова проиграла в первом круге турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Монтеррее. В двух сетах она проиграла украинке Элине Свитолиной — 2:6, 1:6.

Следующей соперницей Свитолиной будет Виктория Томова из Болгарии.

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros 2022

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 1) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:1

Петра Мартич (Хорватия) — Мэдисон Кис (США, 3) — 5:7, 7:6 (7:3), 6:3

Нурия Паррисас-Диас (Испания, 6) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 6:1