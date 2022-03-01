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Сегодня, 19:14

Панова и Никулеску проиграли в первом круге парного разряда турнира в Лионе

Иван Шитик
Корреспондент

Россиянка Александра Панова и румынка Моника Никулеску проиграли в первом круге парного разряда турнира в Лионе. В трех сетах они уступили Эльзе Жакемо (Франция) и Татьяне Марии (Германия) — 2:6, 7:5, 10:7

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Моника Никулеску/Александра Панова (Румыния/Россия, 4) — Эльза Жакемо/Татьяна Мария (Франция/Германия, WC) — 2:6, 7:5, 10:7

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