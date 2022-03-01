Панова и Никулеску проиграли в первом круге парного разряда турнира в Лионе
Россиянка Александра Панова и румынка Моника Никулеску проиграли в первом круге парного разряда турнира в Лионе. В трех сетах они уступили Эльзе Жакемо (Франция) и Татьяне Марии (Германия) — 2:6, 7:5, 10:7
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 239 477 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Моника Никулеску/Александра Панова (Румыния/Россия, 4) — Эльза Жакемо/Татьяна Мария (Франция/Германия, WC) — 2:6, 7:5, 10:7
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