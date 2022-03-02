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Сегодня, 16:29

Дьяченко вышла во второй круг турнира WTA в Лионе

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла во второй круг турнира WTA в Лионе (Франция).

В первом круге Дьяченко победила немку Анну-Лену Фриздам в трех сетах — 6:3, 2:6, 6:4.

Во втором круге россиянка сыграет против победителя матча Виктория Голубич (Швейцария, 3) — Грит Миннен (Бельгия).

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виталия Дьяченко (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:3, 2:6, 6:4

Теннис
Виталия Дьяченко
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