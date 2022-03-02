Дьяченко вышла во второй круг турнира WTA в Лионе
Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла во второй круг турнира WTA в Лионе (Франция).
В первом круге Дьяченко победила немку Анну-Лену Фриздам в трех сетах — 6:3, 2:6, 6:4.
Во втором круге россиянка сыграет против победителя матча Виктория Голубич (Швейцария, 3) — Грит Миннен (Бельгия).
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 239 477 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виталия Дьяченко (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:3, 2:6, 6:4
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