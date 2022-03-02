Дьяченко вышла во второй круг турнира WTA в Лионе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла во второй круг турнира WTA в Лионе (Франция). В первом круге Дьяченко победила немку Анну-Лену Фриздам в трех сетах — 6:3, 2:6, 6:4. Во втором круге россиянка сыграет против победителя матча Виктория Голубич (Швейцария, 3) — Грит Миннен (Бельгия). Лион (Франция) Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon Призовой фонд 239 477 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Виталия Дьяченко (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:3, 2:6, 6:4