Россиянка Грачева проиграла сопернице из Бельгии во втором круге турнира в Лионе
Россиянка Варвара Грачева завершила свое выступление на турнире в Лионе во втором круге. На этой стадии она уступила Элисон Ван Уйтванк из Бельгии в двух сетах.
Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.
В первом круге турнира бельгийка обыграла другую россиянку — Веру Звонареву.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon
Призовой фонд 239 477 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 7) — Варвара Грачева (Россия) — 6:2, 6:4
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