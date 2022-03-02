Россиянка Грачева проиграла сопернице из Бельгии во втором круге турнира в Лионе

Россиянка Варвара Грачева завершила свое выступление на турнире в Лионе во втором круге. На этой стадии она уступила Элисон Ван Уйтванк из Бельгии в двух сетах.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

В первом круге турнира бельгийка обыграла другую россиянку — Веру Звонареву.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 239 477 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 7) — Варвара Грачева (Россия) — 6:2, 6:4