Осака рассказала, как отговорила Свентек поступать в колледж

Японская теннисистка Наоми Осака после поражения в финале турнира в Майами от Иги Свентек рассказала о совместном обеде.

«Пару лет назад я обедала с ней в Австралии, и она рассказала мне, что может поступить в колледж. Я сказала ей: не делай этого. Не благодари, Ига», — приводит слова Осаки WTA.

Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе. В обновленном рейтинге WTA польская тенниситка займет первую строчку.