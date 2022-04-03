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Сегодня, 02:59

Осака рассказала, как отговорила Свентек поступать в колледж

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Наоми Осака и Ига Свентек.
Фото WTA

Японская теннисистка Наоми Осака после поражения в финале турнира в Майами от Иги Свентек рассказала о совместном обеде.

«Пару лет назад я обедала с ней в Австралии, и она рассказала мне, что может поступить в колледж. Я сказала ей: не делай этого. Не благодари, Ига», — приводит слова Осаки WTA.

Для Свентек это третий титул в 2022 году. Ранее она победила на турнирах в Дохе и Индиан-Уэллсе. В обновленном рейтинге WTA польская тенниситка займет первую строчку.

Ига Свентек
Наоми Осака
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