Плишкова обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Брисбене

Чешская теннисистка Каролина Плишкова в полуфинале турнира в Брисбене обыграла японку Наоми Осаку со счетом 6:7, 7:6, 6:2.

Плишкова сделала 15 подач на вылет, 6 двойных ошибок и 3 брейка из 9. На счету Осаки 16 эйсов, 4 двойные ошибки и один брейк-пойнт из 13.

В финале турнира Плишкова встретится с американкой Мэдисон Кис, которая оказалась сильнее чешки Петры Квитовой (3:6, 6:2, 6:3).

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Наоми Осака (Япония, 3) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 6:2