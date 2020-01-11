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Плишкова обыграла Осаку и вышла в финал турнира в Брисбене

12:33
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Чешская теннисистка Каролина Плишкова в полуфинале турнира в Брисбене обыграла японку Наоми Осаку со счетом 6:7, 7:6, 6:2.

Плишкова сделала 15 подач на вылет, 6 двойных ошибок и 3 брейка из 9. На счету Осаки 16 эйсов, 4 двойные ошибки и один брейк-пойнт из 13.

В финале турнира Плишкова встретится с американкой Мэдисон Кис, которая оказалась сильнее чешки Петры Квитовой (3:6, 6:2, 6:3).

Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Наоми Осака (Япония, 3) — 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 6:2

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