Чешская теннисистка Каролина Плишкова высказалась о победе над Барборой Крейчиковой в группе итогового турнира WTA — 0:6, 6:4, 6:4.

Во втором сете четвертая ракетка мира отыграла брейк.

«Начала матч не лучшим образом. Первый гейм был очень длинным, и потом я потеряла сосредоточенность. Я знала, что нужна победа, чтобы иметь шансы на выход из группы. Очень рада, что сумела победить. В какой-то момент я думала, что все уже почти кончено — когда она повела 4:2 во втором сете», — цитирует Плишкову сайт WTA.

Если во втором матче Анетт Контавейт обыграет Гарбинье Мугурусу, Плишкова выйдет в полуфинал.