Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Испанка сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

Мугуруса и Контавейт заняли первые два места в группе и вышли в полуфинал турнира. Завершили свое выступление чешки Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова.