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Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

06:46
Гарбинье Мугуруса. Фото Twitter
Гарбинье Мугуруса. Фото Twitter
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Испанка сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 6.

Мугуруса и Контавейт заняли первые два места в группе и вышли в полуфинал турнира. Завершили свое выступление чешки Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова.

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Сергей Разин все материалы автора
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