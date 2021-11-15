Мугуруса обыграла Контавейт и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
06:46
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса в матче группового этапа Итогового турнира WTA обыграла Анетт Контавейт из Эстонии со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Испанка сделала 7 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-пойнта из 6.
Мугуруса и Контавейт заняли первые два места в группе и вышли в полуфинал турнира. Завершили свое выступление чешки Каролина Плишкова и Барбора Крейчикова.
Lighting up the night ?— wta (@WTA) November 15, 2021
?? @GarbiMuguruza ends Kontaveit's winning streak with a commanding straight sets win!#AKRONWTAFinals pic.twitter.com/gSvt6TtisT
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