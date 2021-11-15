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Каролина Плишкова обыграла Крейчикову в матче Итогового турнира WTA

01:19
Каролина Плишкова. Фото Twitter
Каролина Плишкова. Фото Twitter
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В матче группового этапа Итогового турнира WTA чешская теннисистка Каролина Плишкова победила свою соотечественницу Барбору Крейчикову (0:6, 6:4, 6:4).

Матч продолжался два часа и десять минут. Плишкова сделала 11 эйсов при 12 двойных ошибках и трех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы четыре эйса, восемь двойных и четыре успешных брейк-пойнта.

Плишкова одержала вторую победу и занимает второе место в группе. Крейчикова потеряла шансы на выход в полуфинал — ноль очков и последнее место.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara

Призовой фонд 5 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Теотиуакан

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 0:6, 6:4, 6:4

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