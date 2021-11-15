Каролина Плишкова обыграла Крейчикову в матче Итогового турнира WTA
01:19
В матче группового этапа Итогового турнира WTA чешская теннисистка Каролина Плишкова победила свою соотечественницу Барбору Крейчикову (0:6, 6:4, 6:4).
Матч продолжался два часа и десять минут. Плишкова сделала 11 эйсов при 12 двойных ошибках и трех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы четыре эйса, восемь двойных и четыре успешных брейк-пойнта.
Плишкова одержала вторую победу и занимает второе место в группе. Крейчикова потеряла шансы на выход в полуфинал — ноль очков и последнее место.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Akron WTA Finals Guadalajara
Призовой фонд 5 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Теотиуакан
Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Барбора Крейчикова (Чехия, 2) — 0:6, 6:4, 6:4
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