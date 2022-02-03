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Сегодня, 14:00

Павлюченкова не готова к тренерской работе: «Тебя особо не ценят и не уважают»

Павлюченкова высказалась об отношениях между тренером и игроком на профессиональном уровне
Тимур Ганеев
Корреспондент

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова призналась, что нормальные отношения между тренером и игроком на профессиональном уровне — это большая редкость.

Анастасия Павлюченкова. Ди Каприо, Бали и любовь к скейтбордингу. Большое интервью с Анастасией Павлюченковой

— Быть тренером точно не мое... Возможно, если меня попросят о каких-то консультациях... Но вот прямо быть тренером в туре — точно нет, — сказала «СЭ» Анастасия Павлюченкова. — Это очень тяжелая работа, по сути, ты привязан к игроку, к расписанию тура. Занят круглый год. Я просто знаю, по опыту в туре, как многие теннисисты относятся к своей команде, к тренеру. Я бы не хотела к себе такого отношения. Понятно, что это высокооплачиваемый труд, но зачастую неблагодарный. Тебя особо не ценят и не уважают, просто эксплуатируют как какой-то персонал. Конечно, есть и нормальные отношения между тренером и подопечным, но это скорее исключение.

С 2021 года Анастасию тренирует ее брат Александр.

Анастасия Павлюченкова
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