Павлюченкова не готова к тренерской работе: «Тебя особо не ценят и не уважают»

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова призналась, что нормальные отношения между тренером и игроком на профессиональном уровне — это большая редкость.

— Быть тренером точно не мое... Возможно, если меня попросят о каких-то консультациях... Но вот прямо быть тренером в туре — точно нет, — сказала «СЭ» Анастасия Павлюченкова. — Это очень тяжелая работа, по сути, ты привязан к игроку, к расписанию тура. Занят круглый год. Я просто знаю, по опыту в туре, как многие теннисисты относятся к своей команде, к тренеру. Я бы не хотела к себе такого отношения. Понятно, что это высокооплачиваемый труд, но зачастую неблагодарный. Тебя особо не ценят и не уважают, просто эксплуатируют как какой-то персонал. Конечно, есть и нормальные отношения между тренером и подопечным, но это скорее исключение.

С 2021 года Анастасию тренирует ее брат Александр.