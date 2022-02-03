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Сегодня, 14:15

Павлюченкова о желанном отпуске: «Полетела бы на Бали. Причем надолго»

Павлюченкова рассказала про короткий отпуск в профессиональном туре
Тимур Ганеев
Корреспондент

Первая ракетка России олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» рассказала про короткий отпуск в профессиональном туре.

Анастасия Павлюченкова. Ди Каприо, Бали и любовь к скейтбордингу. Большое интервью с Анастасией Павлюченковой

— Когда закончится пандемия коронавируса, то куда вы отправитесь в отпуск?

— Полетела бы на Бали. Причем надолго. Минимум на месяц. Конечно, пока я играю в туре, это неосуществимо. Но иногда бывают тяжелые дни, когда что-то идет не так или плохое настроение. В такие моменты думаешь: ну его на фиг, полетела я на Бали, всем до встречи. Но пока держу себя в руках (смеется).

— У теннисистов очень короткий промежуток между сезонами. Согласны?

— 100 процентов.

— Это реально бесит: всего пару недель — и снова нужно приступать к тренировкам?

— Каждый раз такое чувство, когда надо возвращаться с отдыха: «Да е-мое, я ж только-только закончила сезон, только начала отдыхать!» Две недели — это очень небольшой срок. Тем более когда на отдыхе хорошо отдыхаешь, время идет еще быстрее. И не успеваешь оглянуться, как отпуск пролетает. Поэтому в этот раз, когда у меня сезон был полноценный, насыщенный, я закончила его относительно позже, чем предыдущий. Две недели прошло, и я поняла, что вот этого совсем недостаточно. Ну вот ничего не поменялось. Накопленная усталость была со мной. Поэтому я решила дать себе дополнительную неделю — уже в Дубае. Вроде стало полегче.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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