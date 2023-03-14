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Сегодня, 15:42

Первая ракетка мира Свентек пожаловалась на появление Потаповой в футболке «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Потапова в футболке «Спартака».
Фото Соцсети

Первая ракетка мира Ига Свентек была удивлена выходом россиянки Анастасии Потаповой на корт в футболке «Спартака» на турнире в Индиан-Уэллсе.

21-летняя россиянка появилась на корте в футболке московского футбольного клуба перед матчем третьего круга с американкой Джессикой Пегулой (6:3, 4:6, 5:7).

«Я была удивлена, думала, что она сообразит не демонстрировать свои пристрастия в такие моменты, — приводит слова Свентек РИА «Новости» со ссылкой на Przeglad Sportowy. — Я не знала, что предпримет WTA и каковы будут последствия такого поведения».

По мнению польской теннисистки, в WTA должны были предупредить российских спортсменов о недопустимости такого поведения еще до этого случая.

«Я поговорила с представителями WTA, и меня успокоило их заверение в том, что подобных инцидентов станет меньше. Они объяснят игрокам, что в эти дни нельзя продвигать российские команды. С другой стороны, я думаю, что такое предупреждение должно было быть сделано намного раньше», — заявила Свентек.

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Источник: РИА Новости
Теннис
ФК Спартак (Москва)
Анастасия Потапова
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