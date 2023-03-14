Селиваненко высказался о неровной игре Касаткиной

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о причинах нестабильных выступлений российской теннисистки Дарьи Касаткиной в текущем сезоне.

«Касаткина в этом году играет достаточно неровно. Хорошие победы у нее чередуются с неудачными матчами. Думаю, что к любым неудачам всегда приводит целый комплекс проблем. Это вопрос для обсуждения в кругу специалистов, а прежде всего в ее собственной команде», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 25-летняя Касаткина в одиночном разряде одержала 5 побед и потерпела 7 поражений. Сегодня, 14 марта, россиянка проиграла своей соотечественнице Варваре Грачевой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.