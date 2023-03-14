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Сегодня, 14:03

Селиваненко высказался о неровной игре Касаткиной

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о причинах нестабильных выступлений российской теннисистки Дарьи Касаткиной в текущем сезоне.

«Касаткина в этом году играет достаточно неровно. Хорошие победы у нее чередуются с неудачными матчами. Думаю, что к любым неудачам всегда приводит целый комплекс проблем. Это вопрос для обсуждения в кругу специалистов, а прежде всего в ее собственной команде», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 25-летняя Касаткина в одиночном разряде одержала 5 побед и потерпела 7 поражений. Сегодня, 14 марта, россиянка проиграла своей соотечественнице Варваре Грачевой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10723043-selivanenko-predpolozhil-s-chem-svyazana-nerovnaya-igra-kasatkinoj.html
Теннис
Дарья Касаткина
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