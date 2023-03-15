Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она выиграла у чешки Барборы Крейчиковой — 6:3, 2:6, 6:4.
Следующей соперницей Соболенко будет американка Кори Гауфф.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 16) — 6:3, 2:6, 6:4
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