Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она выиграла у чешки Барборы Крейчиковой — 6:3, 2:6, 6:4.

Следующей соперницей Соболенко будет американка Кори Гауфф.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Барбора Крейчикова (Чехия, 16) — 6:3, 2:6, 6:4