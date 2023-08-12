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Сегодня, 01:23

Пегула обыграла Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла соотечественницу Кори Гауфф со счетом 6:2, 5:7, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 29-летней Пегулы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале Пегула встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Дэниэлл Коллинз (США).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 4) — Коко Гауфф (США, 6) — 6:2, 5:7, 7:5

Джессика Пегула
Кори Гауфф
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