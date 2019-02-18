Павлюченкова занимает десятое место в чемпионской гонке WTA

Японская теннисистка Наоми Осака продолжает лидировать в чемпионской гонке WTA. В новой версии в тройке лучших находятся также чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова.

Лучшая среди россиянок Анастасия Павлюченкова на десятом месте. Мария Шарапова на 22-й позиции.

Чемпионская гонка WTA

Версия от 18 февраля

1 (1). Наоми Осака (Япония) – 2185 очков

2 (2). Петра Квитова (Чехия) – 1925

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 1250

4 (5). Кики Бертенс (Голландия) – 880

5 (4). Даниэль Коллинз (США) – 806

6 (6). Эшли Барти (Австралия) – 735

7 (38). Элизе Мертенс (Бельгия) – 701

8 (13). Элина Свитолина (Украина) – 616

9 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) – 596

10 (8). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 561

22 (19). Мария Шарапова (Россия) – 355

24 (20). Вера Звонарева (Россия) – 354

27 (22). Екатерина Александрова (Россия) – 350

41 (111). Виталия Дьяченко (Россия) – 216

46 (44). Евгения Родина (Россия) – 192

53 (95). Анна Блинкова (Россия) – 180

54 (51). Вероника Кудерметова (Россия) – 175

62 (58). Маргарита Гаспарян (Россия) – 152

79 (75). Наталья Вихлянцева (Россия) – 131

95 (88). Анна Калинская (Россия) – 109

96 (89). Валерия Савиных (Россия) – 106