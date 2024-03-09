Павлюченкова сыграет с украинкой Костюк в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла японку Маи Хонтаму во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. На счету украинки 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 11). У ее соперницы — 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).

В третьем круге Костюк встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк (Украина, 31) — Маи Хонтама (Япония, Q) — 6:4, 6:2