Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла американку Тэйлор Таунсенд — 7:5, 3:6, 6:4.
Матч продолжался 2 часа 25 минут. 25-летняя россиянка допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта (из 10).
Следующей соперницей Калинской будет итальянка Ясмин Паолини.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 21) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 7:5, 3:6, 6:4
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