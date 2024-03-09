Калинская вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла американку Тэйлор Таунсенд — 7:5, 3:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. 25-летняя россиянка допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 19 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнта (из 10).

Следующей соперницей Калинской будет итальянка Ясмин Паолини.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 21) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 7:5, 3:6, 6:4