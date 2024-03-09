Потапова переиграла Боузкову на турнире в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла Марию Боузкову из Чехии — 7:5, 6:1.

Матч длился 1 час 40 минут. 22-летняя россиянка один раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету ее 25-летней соперницы 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта (из 11).

Следующей соперницей Потаповой стала аргентинка Надя Подороска.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Мария Боузкова (Чехия) — 7:5, 6:1