Павлюченкова сыграет с Александровой в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Майами. В двух сетах она переиграла американку Шелби Роджерс — 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 16 минут. 32-летняя россиянка подала один раз навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 4).

Следующей соперницей Павлюченковой будет соотчественница Екатерина Александрова, которая в двух сетах обыграла хорватку Донну Векич — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. 29-летняя россиянка 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 21) — Шелби Роджерс (США) — 6:2, 6:1

Екатерина Александрова (Россия, 14) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 6:4

Эмма Наварро (США, 20) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 6:4, 6:3