Арина Соболенко — Паула Бадоса: смотреть трансляцию матча в Майами
Матч второго круга турнира в Майами Соболенко — Бадоса начнется 22 марта после 18:00 мск
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с испанской спортсменкой Паулой Бадосой в пятницу, 22 марта, в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Поединок поставлен первым запуском на корте «Грэндстэнд» и начнется чуть позже 18:00 по московскому времени.
В России официальной трансляции турниров WTA нет. Бесплатно видеотрансляция матча Соболенко — Бадоса будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Также смотреть матчи турнира можно на WTA TV по подписке.
26-летняя Бадоса — победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира. Паула является близкой подругой Арины Соболенко.
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