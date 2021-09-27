Павлюченкова сохранила 13-ю позицию в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг игроков.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сохранила 13-ю позицию в рейтинге. 23 сентября она проиграла Терезе Мартинцовой из Чехии (6:7 (5:7), 6:7 (6:8) во втором круге турнира WTA в Остраве.

Эшли Барти из Австралии лидирует в рейтинге. На втором месте — Арина Соболенко из Белоруссии. Каролина Плишкова занимает третью позицию.

Дарья Касаткина опустилась с 24-го на 25-е место. Вероника Кудерметова осталась на 31-й строчке. Екатерина Александрова поднялась с 34-й на 32-ю позицию.

Рейтинг WTA, 27 сентября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9726 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7005.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5265.

4 (6). Ига Свёнтек (Польша) — 4756.

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4668.

6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4491.

7 (8). Наоми Осака (Япония) — 4326.

8 (7). София Кенин (США) — 4309.

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4135

10 (12). Мария Саккари (Греция) — 3995...

13 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 3310...

25 (24). Дарья Касаткина (Россия) — 2355...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) — 1955.

32 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1856...