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Дьяченко снялась с матча против Цуренко на турнире WTA в Казахстане

10:26
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла доиграть матч против Леси Цуренко из Украины на турнире WTA в Казахстане.

В первом круге при счете 6:1, 3:1 в пользу украинки Дьяченко снялась с матча.

В следующем раунде Цуренко сыграет против победительницы матча Варвара Грачева (Россия) — Кристина Плишкова (Чехия).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Леся Цуренко (Украина, Q) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:1, 3:1 отказ Дьяченко

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Екатерина Савостина все материалы автора

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