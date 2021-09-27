Дьяченко снялась с матча против Цуренко на турнире WTA в Казахстане
10:26
Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла доиграть матч против Леси Цуренко из Украины на турнире WTA в Казахстане.
В первом круге при счете 6:1, 3:1 в пользу украинки Дьяченко снялась с матча.
В следующем раунде Цуренко сыграет против победительницы матча Варвара Грачева (Россия) — Кристина Плишкова (Чехия).
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Леся Цуренко (Украина, Q) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:1, 3:1 отказ Дьяченко
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