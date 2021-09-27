Дьяченко снялась с матча против Цуренко на турнире WTA в Казахстане

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не смогла доиграть матч против Леси Цуренко из Украины на турнире WTA в Казахстане.

В первом круге при счете 6:1, 3:1 в пользу украинки Дьяченко снялась с матча.

В следующем раунде Цуренко сыграет против победительницы матча Варвара Грачева (Россия) — Кристина Плишкова (Чехия).

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Леся Цуренко (Украина, Q) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:1, 3:1 отказ Дьяченко