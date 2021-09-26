Контавейт обыграла Саккари в финале турнира в Остраве
17:20
Победительницей турнира WTA в Остраве (Чехия) стала эстонка Анетт Контавейт.
В финале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари. (6:2, 7:5). Матч продолжался один час и 35 минут.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Анетт Контавейт (Эстония) — Мария Саккари (Греция, 4) — 6:2, 7:5
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