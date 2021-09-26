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Контавейт обыграла Саккари в финале турнира в Остраве

17:20
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Победительницей турнира WTA в Остраве (Чехия) стала эстонка Анетт Контавейт.

В финале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари. (6:2, 7:5). Матч продолжался один час и 35 минут.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анетт Контавейт (Эстония) — Мария Саккари (Греция, 4) — 6:2, 7:5

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Евгений Петров все материалы автора

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