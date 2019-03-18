Павлюченкова рассталась с тренером Гоффеном

33-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова сообщила о прекращении сотрудничества с тренером – Симоном Гоффеном.

– Тяжело, но, к сожалению, я должна сообщить, что мы с Симоном решили расстаться после нескольких лет отличной и успешной работы. Хочу поблагодарить его за все, что он сделал, и пожелать всего лучшего в будущем, – написала 27-летняя теннисистка в Твиттере.

Павлюченкова работала с Гоффеном, старшим братом теннисиста Давида Гоффена, с конца 2016 года. Под его руководством россиянка выиграла три титула в 2017 году, была 15-й ракеткой мира. В сезоне-2018 Павлюченкова и Гоффен брали паузу в работе на несколько месяцев, и теннисистку на турниры сопровождал швед Йоаким Ништром. Именно с ним она перед Roland Garros завоевала титул в Страсбуре.

Напомним, что без тренера остается и еще одна ведущая российская теннисистка – Дарья Касаткина, отправившая в отставку другого бельгийского специалиста Филиппа Дехаса.