Павлюченкова рассказала, как солист The Prodigy гладил ее по плечу

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вспомнила, чем запомнился ей Уимблдон-2007. Для нее это был первый турнир «Большого шлема» в карьере.

— Это особенные воспоминания, — рассказала россиянка в интервью L'Officiel Russia. — Уимблдон-2007 — мой первый турнир «Большого шлема», я была еще совсем молоденькой девушкой. Когда играла с 10-й ракеткой мира Даниэлой Гантуховой, очень волновалась.

Еще мне запомнилась вечеринка, которую в 2011 году провел WTA, это ежегодная практика. У меня есть друг Давид Кома — дизайнер, живет в Лондоне, тогда он создал красивое платье специально для меня. На ту вечеринку мы пошли вместе — я, естественно, в его наряде из крокодиловой кожи. Мы общаемся, и вдруг я чувствую, что кто-то гладит меня по плечу, щупает материал платья. Оборачиваюсь — а там один из солистов The Prodigy Максим Реалити. Давид с детства от этой группы фанател, мы познакомились, разговорились.