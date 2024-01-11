Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:53

Павлюченкова проиграла Пегуле в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пройти в полуфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В четвертьфинале россиянка уступила американке Джессике Пегуле в трех сетах — 7:6 (7:1), 5:7, 4:6.

В полуфинале Пегула сыграет с другой представительницей России Дарьей Касаткиной.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 2) — Анастасия Павлюченкова (Россия, Q) — 6:7 (1:7), 7:5, 6:4

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Джессика Пегула
4
Читайте также
Серена Уильямс выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде
Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американка Наварро вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Александрова обыграла Рыбакину в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости