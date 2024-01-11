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Сегодня, 14:31

Александрова обыграла Рыбакину в четвертьфинале турнира в Аделаиде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова уверенно обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 30 минут.

21-я ракетка мира Александрова 6 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету 3-й ракетки мира Рыбакиной 9 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале турнира Александрова сыграет с Еленой Остапенко (Латвия).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Екатерина Александрова (Россия) — 3:6, 3:6

Екатерина Александрова
Елена Рыбакина
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