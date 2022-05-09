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Сегодня, 20:56

Павлюченкова проиграла Фернандес в первом круге турнира в Риме

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Риме.

В первом круге она проиграла Лейле Фернандес со счетом 6:1, 2:6, 2:6. Игра продолжалась 1 час 51 минуту.

В следующем круге Фернандес сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной, которая ранее победила Тамару Зиданшек из Словении (6:4, 6:3).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) — 1:6, 6:2, 6:2

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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