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Сегодня, 00:34

Томлянович вышла во второй круг турнира в Риме после отказа Джорджи продолжать матч

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийская теннисистка Айла Томлянович в первом круге турнира в Риме обыграла итальянку Камилу Джорджи.

Итальянская теннисистка отказалась продолжать матч при счете 6:3, 4:2 в пользу Томлянович.

Во втором круге Томлянович встретится с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Онс Жабер (Тунис).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Айла Томлянович (Австралия) — Камила Джорджи (Италия) — 6:3, 4:2 отказ 2-го игрока

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