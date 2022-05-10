Томлянович вышла во второй круг турнира в Риме после отказа Джорджи продолжать матч
Австралийская теннисистка Айла Томлянович в первом круге турнира в Риме обыграла итальянку Камилу Джорджи.
Итальянская теннисистка отказалась продолжать матч при счете 6:3, 4:2 в пользу Томлянович.
Во втором круге Томлянович встретится с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния) — Онс Жабер (Тунис).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Айла Томлянович (Австралия) — Камила Джорджи (Италия) — 6:3, 4:2 отказ 2-го игрока
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