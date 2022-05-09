Рыбакина и Самсонова вышли во второй круг парного турнира в Риме

Российская теннисистка Людмила Самсонова и Елена Рыбакина из Казахстана вышли во второй круг парного турнира WTA в Риме.

В первом круге они победили Кирстен Флипкенс из Бельгии и Сару Соррибес Тормо из Испании со счетом 6:4, 2:6, 11:9. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

В следующем раунде они сыграют с победительницами матча Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Елена Рыбакина/Людмила Самсонова (Казахстан/Россия) — Кирстен Флипкенс/Сара Соррибес Тормо (Бельгия/Испания) — 6:4, 2:6, 11:9