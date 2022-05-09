Рыбакина и Самсонова вышли во второй круг парного турнира в Риме
Российская теннисистка Людмила Самсонова и Елена Рыбакина из Казахстана вышли во второй круг парного турнира WTA в Риме.
В первом круге они победили Кирстен Флипкенс из Бельгии и Сару Соррибес Тормо из Испании со счетом 6:4, 2:6, 11:9. Игра продолжалась 1 час 34 минуты.
В следующем раунде они сыграют с победительницами матча Люси Градецка/Саня Мирза (Чехия/Индия) — Алисия Росольска/Эрин Рутлайфф (Польша/Новая Зеландия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Елена Рыбакина/Людмила Самсонова (Казахстан/Россия) — Кирстен Флипкенс/Сара Соррибес Тормо (Бельгия/Испания) — 6:4, 2:6, 11:9
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