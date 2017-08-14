Павлюченкова проиграла Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Лесе Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча закончилась в трех сетах, при этом россиянка в решающем сете не смогла взять ни одного гейма – 7:5, 6:7 (6:8), 0:6. В следующем круге Цуренко встретится с победительницей матча Франсуаза Абанда – Магда Линетт.

В других поединках турнира чешка Петра Квитова обыграла эстонку Анетт Контавейт – 1:6, 7:6 (7:2), 6:3. Бразильянка Беатрис Хаддад Майя одержала победу над американкой Лорен Дэвис – 6:3, 6:2.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Цуренко (Украина) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 5:7, 7:6 (8:6), 6:0

Квитова (Чехия, 14) – Контавейт (Эстония) – 1:6, 7:6 (7:2), 6:3

Хаддад Майя (Бразилия, Q) – Дэвис (США) – 6:3, 6:2