21:07 14 августа | ТЕННИС — WTA

Павлюченкова проиграла Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Лесе Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати. Встреча закончилась в трех сетах, при этом россиянка в решающем сете не смогла взять ни одного гейма – 7:5, 6:7 (6:8), 0:6. В следующем круге Цуренко встретится с победительницей матча Франсуаза Абанда – Магда Линетт.

В других поединках турнира чешка Петра Квитова обыграла эстонку Анетт Контавейт – 1:6, 7:6 (7:2), 6:3. Бразильянка Беатрис Хаддад Майя одержала победу над американкой Лорен Дэвис – 6:3, 6:2.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 536 154 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Цуренко (Украина) – ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 5:7, 7:6 (8:6), 6:0

Квитова (Чехия, 14) – Контавейт (Эстония) – 1:6, 7:6 (7:2), 6:3

Хаддад Майя (Бразилия, Q) – Дэвис (США) – 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/cincinnati/2017/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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slavo

чмоке отрада какая! поздравления

04:19

marksan

Позорище! Какая боль! Цуренко-Павлюченкова - 6:0!!!

05:47 15 августа

defender_8

При счёте 4:1 комментатор браво расписывал предстоящую победу Анастасии, но... Который по счёту матч она так сливает? Крайне неуравновешенная, ненадёжная, безвольная. С удовольствием вспоминаю нулевые, когда наши девочки буквально толпились в "десятке" и мы ещё не вставали с колен.

22:22 14 августа

Бней Иегуда

Ахаха, Леся!)) 5-7 1-4 летела, и какая вкусная бараночка в третьем!)) Украина лучшая!))

21:12 14 августа