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Сегодня, 15:09

Павлюченкова пробилась в четвертьфинал турнира в Гонконге

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю в 1/8 финала турнира в Гонконге — 7:5, 1:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

Павлюченкова 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету теннисистки из Бразилии 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Еще одна россиянка — Софья Лансере уступила бельгийке Элизе Мертенс во втором круге турнира в Гонконге — 3:6, 6:7 (5:7).

Лансере 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. У Мертенс 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В четвертьфинале Павлюченкова сыграет против Катержины Синяковой из Чехии, а Мертенс встретится с итальянкой Мартиной Тревизан.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2) — 7:5, 1:6, 6:1

Теннис
Анастасия Павлюченкова
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