Шнайдер в паре с Осорио-Серрано не смогла выйти в полуфинал парного разряда в Чжэнчжоу

Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано уступили японкам Суко Аояме и Эне Сибахаре в 1/4 финала парного турнира в Чжэнчжоу.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 3:6, 6:2, 10:7 в пользу спортсменок из Японии.

За выход в финал турнира Аояма и Сибахара сыграют с победительницами встречи Тимея Бабош (Венгрия)/Людмила Киченок (Украина) — Вероника Кудерметова (Россия)/Людмила Самсонова (Россия).