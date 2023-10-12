Самсонова и Кудерметова вышли в полуфинал парного разряда турнира в Чжэнчжоу
Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли венгерку Тимеа Бабош и украинку Людмилу Киченок в турнире в Чжэнчжоу в парном разряде — 6:7 (5:7), 6:3, 11:9.
В полуфинале россиянки сыграют с японками Суко Аояма и Эна Сибахара.
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Тимеа Бабош/Людмила Киченок (Венгрия/Украина) — 6:7 (5:7), 6:3, 11:9
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