Самсонова и Кудерметова вышли в полуфинал парного разряда турнира в Чжэнчжоу

Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова обыграли венгерку Тимеа Бабош и украинку Людмилу Киченок в турнире в Чжэнчжоу в парном разряде — 6:7 (5:7), 6:3, 11:9.

В полуфинале россиянки сыграют с японками Суко Аояма и Эна Сибахара.

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Тимеа Бабош/Людмила Киченок (Венгрия/Украина) — 6:7 (5:7), 6:3, 11:9