Павлюченкова поднялась на 13-е место в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.
Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге, Дарья Касаткина опустилась на 28-е место, Вероника Кудерметова — на 31-е. Возглавляет рейтинг победительница Australian Open-2022 Эшли Барти.
Обновленный рейтинг WTA:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 330 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5 698;
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 533;
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 452;
5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 4 429;
6 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 241;
7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 195;
8 (7). Мария Саккари (Греция) — 4 191;
9 (8). Ига Свентек (Польша) — 3 986;
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 070...
13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 583...
28 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1 760...
31 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 655...
34 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1 532...
51 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1 106...
80 (81). Варвара Грачева (Россия) — 847;
86 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 788.