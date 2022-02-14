Павлюченкова поднялась на 13-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 14-го на 13-е место в рейтинге, Дарья Касаткина опустилась на 28-е место, Вероника Кудерметова — на 31-е. Возглавляет рейтинг победительница Australian Open-2022 Эшли Барти.

Обновленный рейтинг WTA:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 330 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 5 698;

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 533;

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 452;

5 (5). Паула Бадоса (Испания) — 4 429;

6 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 241;

7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4 195;

8 (7). Мария Саккари (Греция) — 4 191;

9 (8). Ига Свентек (Польша) — 3 986;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 070...

13 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2 583...

28 (21). Дарья Касаткина (Россия) — 1 760...

31 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 655...

34 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1 532...

51 (43). Екатерина Александрова (Россия) — 1 106...

80 (81). Варвара Грачева (Россия) — 847;

86 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 788.