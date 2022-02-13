Контавейт выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победительницей турнира WTA в Санкт-Петербурге (Россия).

В финале она победила Марию Саккари из Греции со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5. Игра продолжалась 3 часа.

Контавейт сделала 3 эйса и 3 двойные ошибки. Она также реализовала 4 брейк-пойнта из 14. Саккари сделала 3 подачи навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

Это шестой титул WTA в карьере Контавейт. В последний раз она побеждала на турнире в Румынии в октябре 2021 года.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Мария Саккари (Греция, 1) — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5