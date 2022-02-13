Контавейт выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победительницей турнира WTA в Санкт-Петербурге (Россия).
В финале она победила Марию Саккари из Греции со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:5. Игра продолжалась 3 часа.
Контавейт сделала 3 эйса и 3 двойные ошибки. Она также реализовала 4 брейк-пойнта из 14. Саккари сделала 3 подачи навылет и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.
Это шестой титул WTA в карьере Контавейт. В последний раз она побеждала на турнире в Румынии в октябре 2021 года.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Мария Саккари (Греция, 1) — 5:7, 7:6 (7:4), 7:5
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