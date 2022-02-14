Контавейт снялась с турнира WTA в Дубае

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт снялась с турнира WTA 500 в Дубае, сообщает в Twitter журналистка Рем Абуллейл.

Ее место в основной сетке займет украинка Элина Свитолина. До момента снятия Контавейт теннисистка должна была играть с квалифаером, но теперь вошла в «посев» и встретится с Майар Шериф из Египта.

St. Petersburg champion Anett Kontaveit has withdrawn from @DDFTennis.



Elina Svitolina moves to her line of the draw and will now be Mayar Sherif's first round opponent instead of the Estonian.



Revised draw?? pic.twitter.com/T0HC9hDJcq — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 14, 2022

Ранее Контавейт выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге, победив в финале Марию Саккари из Греции.

На данный момент эстонка занимает шестое место в рейтинге WTA.

Турнир в Дубае пройдет с 14 по 19 февраля 2022 года.