Контавейт снялась с турнира WTA в Дубае
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт снялась с турнира WTA 500 в Дубае, сообщает в Twitter журналистка Рем Абуллейл.
Ее место в основной сетке займет украинка Элина Свитолина. До момента снятия Контавейт теннисистка должна была играть с квалифаером, но теперь вошла в «посев» и встретится с Майар Шериф из Египта.
Ранее Контавейт выиграла турнир WTA в Санкт-Петербурге, победив в финале Марию Саккари из Греции.
На данный момент эстонка занимает шестое место в рейтинге WTA.
Турнир в Дубае пройдет с 14 по 19 февраля 2022 года.
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